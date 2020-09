Hrozba boreliózy tak může trvat i do začátku listopadu. Pro úspěšnou léčbu nemoci je důležité odhalit a podchytit ji co nejdříve. Urychlit rekonvalescenci pomohou bylinné kúry.

Dvojnásobná kontrola

Jako u každé další nemoci je nejlepším řešením prevence. To ale neznamená vyhýbat se procházkám do přírody. Pokud se pohybujeme v rizikovějších oblastech, vhodnější je na ven volit dlouhé kalhoty a oblečení světlé barvy, na kterém jsou klíšťata dobře vidět. Ještě důležitější je prohlídka celého těla, nejlépe dvojí. Ihned po návratu z přírody máme šanci na kůži najít ještě nepřisátá klíšťata. Druhá kontrola by měla proběhnout večer před spaním – pokud jsme některé klíště přehlédli, a přece jen se zvládlo přisát, při včasném odstranění se nemoc do těla nestihne rozšířit.

Oblečení zvenku je dobré vytřepat nad vanou. Obzvláště obezřetní by potom měli být majitelé psů. Nejen, že klíšťata číhají i na psích výbězích a na trávnících uprostřed sídlišť, ale navíc mohou klíšťata z čtyřnohého miláčka na lidi přelézt i po několika dnech. Tohoto cizopasníka tak na sobě můžete nalézt, i když jste celý den trávili doma.

Je potřeba si také uvědomit, že borelie nepřenášejí jen klíšťata, ale také komáři, muchničky a další hmyz. Pokud používáte ochranné spreje, dejte si pozor zvláště u těch, které se nanášejí přímo na kůži. Šetrnější jsou většinou ty s přírodním složením. Jako přírodní repelent lze použít levanduli, citronovou trávu a tymián.

Táhlý průběh a nepříjemné následky

Místo po přisátém klíštěti kontrolujeme, jedním z příznaků boreliózy je totiž červená skvrna, která se může objevit v řádu dnů i týdnů. Neobjeví se ale vždy, takže je vhodné nepodceňovat ani další příznaky. „Pokud se nákaza rozšíří, doprovázejí ji příznaky typické pro chřipku – zvýšená teplota, třesavka, bolest svalů a kloubů a celková slabost a únava,“ popisuje symptomy nejznámější česká bylinkářka Jarmila Podhorná. Tyto příznaky bychom rozhodně neměli podceňovat, neléčená borelióza totiž může přejít v chronickou infekci, kterou doprovází závažná onemocnění kloubů, srdce nebo nervové soustavy.

Nasazení antibiotik je nejvhodnější v ranném stadiu, ve většině případů po nich infekce odezní. S jejich pozdním nasazením se ale účinnost léčby snižuje. V ranné, ale i pozdější fázi je proto vhodné je doplnit doprovodnou bylinnou léčbou, která pomůže organismus od nežádoucích bakterií očistit. „Pro pomoc organismu můžeme z přírodních prostředků využít topol a štětku soukenickou. Je ovšem třeba se zaměřit též na následky boreliózy. Napadá především játra, a tak zde můžeme využít tinkturu z jalovce a ostropestřce. Vždy je též napaden pohybový aparát – klouby, záda. V tomto ohledu nám pomůže olše, třezalka na záněty a gemmoterapeutikum z vrby na bolestivé stavy,“ radí bylinkářka. Bohužel, borelie často napadají rovněž nervový systém, štítnou žlázu a kůži. Při napadení nervového systému pomůže podle Podhorné gemmoterapeutikum z bělotrnu, javoru babyky a třezalka. Štítnou žlázu podpoří rozchodnice a aronie.

Jarmila Podhorná - Naděje