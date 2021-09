Jsou z Buštěhradu, Lidic a Prahy. Již přes dvacet let jezdí - původně svobodné - kamarádky Sadílková, Sojková, a Vaňhová ke kamarádce Davidové na chalupu v Dolní Chobolici u Liběšic.

Kamarádky ze středních Čech. | Foto: Ivan Sobotka

Tam za nimi kdysi jezdili v době prázdnin také nápadníci a přirozeným výběrem, v náročném prostředí a skrze sňatky došlo k tomu, že tam již dámy jezdí s vlastními potomky. Manželé to velmi rádi tolerují, protože páni (?)…každý, ať si dosadí co chce. Aby bylo jasno, tuto týdenní ryze dámskou "jízda" se sedmi dětmi ve věku 7 - 14 let pod nekompromisním velením Jitky Sadílkové jsme zastihli v Úštěku před velmi originálním Muzeem čertů ( jedinečná expozice a "čertovský" program).