V pátek 8. ledna uplyne 30 let od úmrtí kdysi slavné zpěvačky čtyřicátých a padesátých let, která se narodila 14. května 1920 v Terezíně.

Terezínská rodačka Jiřina Salačová. | Foto: Archiv Deníku

Její otec byl krejčí a se svou ženou nadšený divadelní ochotník. Jiřina Salačová chodila do školy v Terezíně a poté se s rodinou přestěhovala do Prahy, kde se vyučila knihkupeckou účetní v hudebním nakladatelství Grando. Zhruba od svých patnácti let začala zpívat v Kühnově dětském sboru, stejně jako její bratr Vladimír, pozdější herec. Zpěv dále zdokonalovala studiem u J. Holečkové – Dolanské. Domluvila se s dvěma kamarádkami ze sboru a utvořily trio, které v únoru 1940 slyšel Karel Vlach a nabídl jim natočení gramofonové desky. Tak vznikly Sestry Allanovy – Jiřina Salačová, Věra Kočvarová a Radka Hlavsová, kterou později nahradila Máša Horová.