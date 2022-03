Fotbalový klub ASK Lovosice ve spolupráci s Charitou Lovosice nabízí a organizuje pro děti z ukrajinské komunity zapojení se do tréninkového procesu mládežnických fotbalových družstev. Pokud víte o někom, kdo má zájem a chtěl by této nabídky využít, můžete kontaktovat pověřené osoby.