Beseda dostala stejný název jako Janina veleúspěšná knižní prvotina Jak běžet do kopce, které se dosud prodalo přes úctyhodných 12 000 výtisků. Podobně jako na jejích stránkách provádí Jana Paulová diváky besed svými zážitky z cest do exotických dálek, ale samozřejmě také vzpomínkami na kolegy a zásadní filmová, televizní natáčení či divadelní role.

Přičemž o herectví, cestování i o životě mluví otevřeně, s odzbrojujícím nadhledem a bezprostředností, vycházejících z velkých profesních i životních zkušeností.

Každý večer je originál, jaký se nebude nikdy příště opakovat, neboť se neodvíjí podle předem naučeného scénáře, nýbrž dle atmosféry místa a nálady publika, a navíc jeho průběh ovlivňují z části sami diváci svými dotazy.

Dozvědí se tedy skutečně to, co je na Janě Paulové zajímá, a svou oblíbenou herečku poznají tak, jak by se jim to z filmového plátna či televizní obrazovky nikdy nepoštěstilo. Beseda se koná v neděli 26. září od 15:30 hodin v Multicentru Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích. Nutná je rezervace míst předem na multicentrum@pnhberkovice.cz nebo 731 655 577.

David Vačilja