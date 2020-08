Na území Evropské unie funguje platforma sloužící k výměně informací z národních registrů vozidel EUCARIS, kde státy sdílí informace o vybraných dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V praxi to znamená, že pokud se řidič vozidla s českou SPZ dopustí v zahraničí dopravního deliktu a je přitom zachycen dopravní kamerou, pak tamní správní orgán prostřednictvím výše uvedeného systému požádá českou stranu o informace o provozovateli vozidla. Na základě takto zjištěných informací pak zpravidla vyzve provozovatele vozidla k nahlášení řidiče, který vozidlo v době spáchání přestupku řídil a v některých případech mu v rámci anonymního řízení místo tohoto kroku umožní zvolit si úhradu částky, která je vždy nižší, než by byla následně uložená pokuta. Obdobná situace platí i v případě, že řídíte vozidlo zapůjčené v půjčovně akorát s tím rozdílem, že údaje o řidiči sděluje správnímu orgánu přímo pronajímatel vozidla, který za takto provedený úkon též naúčtuje sankční poplatek vyplývající ze smlouvy o pronájmu dopravního prostředku (obvykle kolem 60 €).

Pozor na technický stav vozidla

V zahraničí platí, že cizinec musí zaplatit kauci na předpokládanou pokutu týkající se předmětného přestupku, a to zpravidla v hotovosti. Jinak může být vozidlo zadržováno až do zaplacení částky požadované jako jistiny. V případě vozidla s nevyhovujícím technickým stavem navíc policie může nejen uložit pokutu, ale také zabavit technický průkaz i registrační značku vozidla.

Pokud je řidič o dopravním přestupku informován dopisem, pak obecně platí, že by neměl zaplacení pokuty ignorovat. Podle evropské směrnice (2015/413 – která ale takto řeší jen omezený katalog přestupků jako překročení nejvyšší dovolené rychlosti, nepoužití bezpečnostních pásů apod.), by měl být dopis v úředním jazyku země registrace vozidla, ale zpravidla je přestupek jasně specifikován (datum a čas, fotografie z kamerového systému, vyměřená pokuta) a proto stylistická stránka dopisu není dostatečně silným argumentem pro úspěšnou obhajobu. V některých případech rovněž hrozí udělení trestných bodů do zahraničního registru řidičů, nebo také zákaz řízení na území daného státu.

Vyplatí se proti pokutě odvolat?

„Je třeba rozlišit, zda se jedná o přestupek, jehož spáchání bylo na místě zjištěno a zahájeno správní řízení, či následně z informačního kamerového systému detekována SPZ vozidla. Procesní možnosti, jak se bránit jsou z hlediska právních úprav různé a v jednotlivých státech se velmi liší. Proto je vhodné se obrátit na právníka, který posoudí, jaký vhodný procesní postup v daném případě zvolit,“ říká Tomáš Smolík z D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Mnohdy se řidiči rozhodnou na výzvu nereagovat, přičemž české úřady pokutu nevymáhají, to se ale může změnit. Případně mohou v budoucnu cizí správní orgány k vymožení použít inkasních agentur nebo advokátních kanceláří. Pokud navíc budete v příštích letech daným státem projíždět, pak se na nezaplacenou pokutu může při běžné silniční kontrole přijít – a ani změna registrační značky vozidla tomu nezabrání, a zaplacení pokuty i s penále se nevyhnete.

„Může se stát, že řidič obdrží výzvu k zaplacení pokuty, i když je v tom nevinně. Setkali jsme se i s případy, kdy z kamerového systému byla chybně vyhodnocena SPZ vozidla a řízení tedy bylo proti provozovateli zahájeno neoprávněně. Pokud ale provozovatel nebude reagovat, může se původně uložená pokuta několikanásobně navýšit a on ztratí možnost se v zákonem stanovené lhůtě bránit. Rozhodnutí nabude právní moci a bude nucen pokutu uhradit,” dodává Smolík.

Kdy je přestupek promlčený?

Pokuta za dopravní přestupek může přijít i za několik měsíců. Ani ohledně promlčení neplatí jednotná pravidla, a pokud je řidiči doručena výzva k úhradě pokuty za promlčený přestupek, je vhodné daný správní orgán kontaktovat a vyžádat si potvrzení o promlčení (např. v Itálii).

Každá země má svá specifika

Itálie, Francie a Nizozemí patří mezi země s přísnějšími tresty za překročení rychlosti, kdy dochází k vymáhání pokut i za jednotky km/h. V Německu sice byla letos přijata novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (StVO), která pokuty zvyšuje, například za překročení rychlosti do 10 km/hod v obci se může jednat o 30 €, mimo obec 20 €, u výše uvedených zemí jsou ale pokuty daleko vyšší.

Ve Slovinsku je potřeba věnovat pozornost zpoplatněným cestám a mít vždy zakoupenou dálniční známku – tzv. vinjetu, jinak hrozí pokuta 300–800 €. Při překročení rychlosti v obci o 10 km/hod a mimo obec o 20 km/hod pak můžete čekat pokutu 44 €. V případě vyšších částek se může stát, že dojde k dočasnému zadržení dokladů řidiče, ale nevyplatí se s policisty v žádném případě smlouvat – míra korupce je u slovinských policistů téměř nulová a mohli byste si tak přidělat další nepříjemnosti.

V Rakousku se mohou vést blokové, anonymní a správní řízení, kde jsou významné rozdíly s ohledem na výši postihu (například překročení rychlostního limitu o 10 km/h znamená 20 € na místě, ale až 726 € ve správním řízení). Anonymní řízení se využívá při určitých druzích přestupků bez určení konkrétního řidiče (např. překročení rychlosti zaznamenané radarem apod.), a pokuta jde za majitelem vozidla. Správní řízení se týká řidičů, kteří nezaplatili pokutu uloženou v blokovém nebo anonymním řízení, nebo se dopustili závažného přestupku. Pozor by si měli dát řidiči také na elektronické informační tabule u dálnic, které mohou upravovat maximální povolenou rychlost ve vztahu k dennímu a nočnímu času. Stejně tak některá města upravují na dálničních obchvatech rychlost v rámci svých nízkoemisních zón.

Chorvatsko přijalo v roce 2019 zákon o bezpečnosti silničního provozu, který znamená pro řidiče vyšší postihy. Za méně závažné přestupky se zvýšila pokuta z 500 na 1000 kun (jízda bez zapnutých bezpečnostních pásů, přeprava dětí bez sedačky, nedání znamení o změně směru jízdy, apod.). Novela zvyšuje také postihy v případě alkoholu za volantem například za 0,5 až 1 promile hrozí 3 000 až 5 000 kun, 3 trestné body, a odebrání řidičského oprávnění na 3 měsíce. Pokuty ve výši 80 000 korun mohou být uloženy za nezastavení na červenou, odmítnutí testu na alkohol, či řízení vozidla bez platného řidičského oprávnění (může postihnout řidiče obytných aut nebo při tažení přívěsu s lodí).

Denisa Dvořáková