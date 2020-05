Online funguje i řada jógových studií, jako je například pražské Yogame, Dům jógy nebo prostějovské studio Dva, která na svých sociálních sítích nyní vedou lekce zdarma. Stejné služby nyní nabízejí i mnohá fitness centra po celé republice. A podobně fungují i výživoví poradci, kteří sestaví jídelníček na míru i na dálku.

Rozšířit své znalosti můžete i online

Nemusíte doma celé dny koukat na televizi nebo do zdi. Řada firem přesunula své vzdělávací programy do online prostředí. Pokud nepatříte mezi extrovertní jedince nebo jste naopak za normální situace velmi vytížení, může být pro vás tento stav dokonce výhodou, jak si doplnit znalosti či vzdělání, na které přes rok nezbývá dostatek času. „Rozšířit si můžete například své IT dovednosti. Nabízíme nyní live online kurzy i pro veřejnost, kde lze doplnit své rezervy při práci s kancelářskými programy jako je MS Office, znalosti základů programování nebo třeba prací s photoshopem, ale i řadu pokročilejších odborných kurzů pro profesionály. Současná situace je vhodná také pro kurzy zaměřené na soft skills, jako je například manažerská metoda Prince2,“ říká Jan Dvořák z Počítačové školy Gopas.

Video komunikace

Pokud pracujete v současné situaci z domu, možná jste zjistili, že ne vždy lze vyřešit vše po telefonu nebo emailovou komunikací. Pro tyto případy jsou tady videokonference nebo video schůzky. Systémy k jejich využívání při aktuální situaci nabízí některé společnosti zdarma. Pokročilé videokonferenční řešení nabízí nyní na 6 měsíců zdarma například společnost Lifesize. Výhodou tohoto řešení je snadná a rychlá instalace, jednoduché ovládání a v neposlední řadě profesionální zabezpečení dat.

Video komunikaci lze ale také využít pro mimopracovní aktivity. Právě setkání se členy rodiny či přáteli mnoha z nás chybí stále více. Proč si nedat přes videokonferenci, kromě klasického povídání na kameru, třeba partičku šachů, on-line kytarovou session, degustaci dobrého vína či společné vaření?

Samostudium offline

Pokud nepatříte mezi vyznavače online vzdělávání přes internetové kurzy a rádi si od elektroniky odpočinete, můžete zvolit cestu nákupu klasických knih. Fungují e-shopy většiny knihkupectví i antikvariátů. Můžete si tak najít nejen odpočinkovou četbu, ale také se vrhnout na samostudium jazyků, zlepšit se ve vaření, naučit se techniku malování nebo kreslení, či zvolit knihy pro další osobní rozvoj, jako jsou motivační knihy nebo tréninky mozku a paměti nebo verbální a neverbální komunikace a další.

Najděte si užitečnou práci

Pokud nemůžete v současné situaci vykonávat své povolání, můžete si najít krátkodobou brigádu v některé z firem, kde nyní zaměstnance postrádají, jedná se především o kurýry rozvážející jídlo a potraviny, ale také další spotřební zboží. Stejně tak, pokud máte možnost, můžete vypomáhat seniorům v okolí, ať už obstaráním léků nebo potravin. A v případě, že jste zruční a máte k tomu prostředky, můžete pomoci i šitím roušek pro ty, kteří je ještě stále potřebují.

Zaměřte se na svůj domov

Měsíce či dokonce roky zvažujete rekonstrukci nebo úpravy svého domova? Právě nyní může být ideální doba na jeho zvelebení. Některé věci možná zvládnete i svépomocí, pověsit obrázky či poličky, které se už dlouhou dobu povalují po zemi, nebo třeba vymalovat. Na složitější práce si můžete pozvat i odborníky. „Právě v tyto dny se přímo nabízí také možnost, jak svůj domov prosvětlit. Více denního světla do tmavých částí místností přivedou světlovody. Jejich instalace zkušenou firmou zabere přibližně čtyři hodiny práce. Denní světlo má na lidskou psychiku daleko pozitivnější vliv, než je tomu u umělého osvětlení žárovkami,“ říká Jakub Brandalík ze společnosti Lightway, která se světlovody zabývá.



Pro všechny majitele zahrad, kteří dosud neměli čas či si stále nacházeli výmluvy, proč není správná doba na její rekonstrukci či dovybavení, možná nastal čas právě nyní. Využijte situaci pro vybudování pergoly, výsadbu nových stromů či květin či dalšímu zvelebování.

Udělejte si ve věcech pořádek, čas na vzpomínky

Přestože úklid právě teď patří mezi hlavní činnosti, kterým se lze během dne věnovat, může být toto období vhodné i k protřídění skříní, k úklidu zimního oblečení a bot a přípravě jarního a letního šatníku. Navíc nepotřebné věci můžete zanést do nejbližšího bezkontaktního odběrového místa, což jsou kontejnery, kde se použité textilie dále třídí a využívají je pak různé organizace či dětské domovy. Nepotřebné kousky oblečení tak mohou udělat radost někomu dalšímu a vám se uvolní místo v šatníku na nové modely.



Protřídit nebo pročistit můžete i paměť svých telefonů nebo počítačů. Uspořádat a roztřídit své fotografie a videa z dovolených. Nejen do složek, abyste v nich měli přehled, ale můžete založit třeba vzpomínkový blog nebo připravit z fotografií celá alba, která si pak můžete nechat třeba i vytisknout jako vzpomínkovou knihu.

Šárka Lachoutová, Aspen PR