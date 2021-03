Přihlašování do výcviku pro rok 2021 bylo právě zahájeno. Pokud chcete pomáhat umírajícím lidem v domácím nebo lůžkovém hospici, přihlaste se a staňte se členy týmu. Sebezkušenostní výcvik trvá půl roku (47 hodin výcviku + 3 dny praxe) a připraví vás na různé situace, do kterých se můžete dostat.

Výcvik je veden koordinátorkou a psychoterapeutkou, jako lektoři přicházejí různí členové týmu, zdravotní sestra, pečovatel, lékař, kteří vás seznámí se základními tématy, v sebezkušenostní části budete konfrontováni s vlastními pocity a emocemi, které mohou být spojeny s tématem umírání. Podmínkou úspěšného absolvování výcviku je 95% účast a absolvování pohovoru při závěrečném setkání, kde se také dozvíte, zda se vaše a naše představy shodují. Cena výcviku je 500 korun, přihlašování je možné do 20. 3. 2021, konkrétní termíny setkání v přiloženém letáku nebo na www.hospiclitomerice.cz.

„Dobrovolníky vnímáme jako členy týmu, kterých si velmi vážíme,“ sděluje ředitelka Hospice sv. Štěpána Mgr. Monika Marková. Dobrovolnice Zdenka, která do Hospice dochází po celých 20 let jeho existence dodává: „V hospici jsem za ta léta dostala víc, než jsem sama mohla dát. Je skvělé být součástí tak smysluplné činnosti, moci poznávat nové milé dobrovolníky i členy personálu, z nichž někteří se za ta léta stali mými přáteli. Jsem za to vděčná a těším se na nové kolegy.“

Bližší informace vám poskytne koordinátorka dobrovolníků, Dagmar Pelcová, na emailu domaci@hospiclitomerice nebo telefonicky na čísle 731 604 052.

Dagmar Pelcová, koordinátorka dobrovolníků HsŠ