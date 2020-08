Gastronomické zajímavosti z domácího mistrovství rychlostních kanoistů

Čtenář reportér





Šest sekund na každého strávníka, silné zeleninové základy pro zdravější a chutnější jídlo nebo „postaru“ uzená velká porce lososa či vlastní klobásy ze 100 % masa – to jsou jen některé zajímavosti z gastronomického pozadí právě probíhajícího Mistrovství České republiky rychlostních kanoistů na krátkých tratích. To probíhá až do neděle 2. srpna 2020 na kanálu Labe arény Ústeckého kraje v Račicích. Stravování pro závodníky i návštěvníky mistrovství zajišťuje letos poprvé cateringová společnost Ježek catering, která je na trhu už od roku 1998.

Uzený bůček. | Foto: Labe aréna