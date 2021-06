Zapojte se do ankety a odhadněte, k čemu sloužil předmět na fotografii.

Uhádněte, o jaký předmět se jedná | Foto: Muzeum města Ústí nad Labem

Tento předmět byl do sbírek muzea v Ústí nad Labem zakoupen v roce 1927 od paní Anny Fipelové. A to je také vše, co o historii dřevěné skříňky 30 cm vysoké, 27,5 cm široké a 21 cm hluboké víme. Už fakt, že kufřík byl do sbírek muzea zakoupen, svědčí o tom, že se nejedná o běžnou věc," sdělil konzervátor a kurátor uměleckého řemesla Jiří Belis.