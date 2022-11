Zdroj: Lenka Prošková

Zajímavostí je, že právě zde byl v roce 1936 poprvé na území Československa zachycen televizní signál z olympijských her, které se konaly v Berlíně. V roce 1992 prošla zchátralá a uzavřená věž velkou rekonstrukcí, po které byla otevřena veřejnosti.

Dospělí a důchodci zaplatí za vstup 30 korun, děti od 6 let a studenti 15 korun. V současné době je rozhledna otevřena ve všední dny od 10 do 17 hodin a během víkendů a svátků od 9 do 17 hodin.

Lenka Prošková

