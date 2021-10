Letošní Václavská pouť přilákala do Lovosic tisíce lidí. Organizátoři připravili pro příchozí program hned na několika místech – Václavské náměstí, lesopark Osmička, restaurace Sauna a restaurace na fotbalovém hřišti. U kolotočů, střelnice i stánků s různými předměty stáli lidé dlouhé fronty. Lenka Prošková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.