„Venkovní posilovna i nohejbalové, potažmo i volejbalové hřiště jsme se rozhodli pořídit hlavně ze strategických důvodů. Umožňují totiž snadnější začlenění pacientů do kolektivu, což podporuje a hlavně urychluje jejich léčebný proces,“ říká Jiří Tomeček, ředitel Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice. Že to byl krok správným směrem, potvrzuje i manažer Vzdělávacího a výcvikového centra protidrogové prevence tamtéž David Vačilja: „Jakmile v 15 hodin skončí pacientům denní program v rámci jejich léčby, jsou hned na hřišti. Zvláště u nohejbalu i losují pořadí, kdo – kdy – s kým bude hrát. Všem, kteří nám svým pohybem pomohli, proto děkujeme a Nadaci ČEZ pochopitelně za to, že směnila body za peníze.“

Obě vybudovaná hřiště slouží nejen pacientům psychiatrické nemocnice, ale i obyvatelům Horních Beřkovic. Součástí nemocničního areálu, jemuž dominuje dvoupatrový barokní zámek s patrovými bočním křídly z druhé poloviny 18. století, je totiž i rozsáhlý anglický park, do něhož má volný přístup i široká veřejnost. Během svých volnočasových aktivit tak může využít obě hřiště v rámci různých sportovních akcí. „Pokud tedy nebudou obsazena našimi pacienty. V případě hřiště pro míčové sporty se ovšem obávám, že lidem z venku nepomůže ani pořadník,“ dodává s úsměvem David Vačilja.

Dobrý pocit z pohybu a pomoci druhým propojuje do jednoho zážitku sportovně-charitativní Aplikace EPP-Pomáhej pohybem Nadace ČEZ už sedm let. Díky široké nabídce aktivit si ji oblíbily stovky tisíc lidí. Společně tak za tu dobu podpořili 2 143 neziskových organizací po celé České republice, a to více než 160 miliony korun. Lidé s EPPkou strávili sportováním již 7 226 475 hodin a zdolali 41 845 173 kilometry, což odpovídá zhruba třetině vzdálenosti Slunce od Země nebo 54x na Měsíc a zpět. Celkový počet hodin pak představuje 825 let. Kdybychom se tedy vrátili do minulosti, psal by se rok 1197. V té době například saracénští piráti sužují jižní Francii, Čingischán podniká ničivé nájezdy na území severovýchodní Číny a v prosinci podruhé na český trůn usedá (zatím pouze jako) kníže Přemysl Otakar I.

„EPPku jsme hned od začátku zamýšleli jako aplikaci pro každého, kdo má chuť pomáhat a může se aspoň trochu hýbat. V současnosti již nabízí 26 různých pohybových aktivit a najdete ji jak v mobilech nejlepších českých olympioniků, tak rekreačních sportovců, zapálených turistů, ale třeba i rodičů malých dětí, kteří rádi chodí na procházku s kočárkem, pejskařů, houbařů nebo vozíčkářů. Nezáleží totiž na tom, jestli běžíte ultramaraton nebo jdete do obchodu pro běžný nákup, každý metr se počítá. A jak je vidět, úspěšně se metry počítaly i v případě pomoci Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích,“ poznamenala Michaela Zíková, ředitelka Nadace ČEZ.

„Nadace ČEZ je významným partner naší nemocnice. Díky ní jsme mohli například pořídit sedmnáct tabletů pro komunikaci pacienta s nejbližšími v dobách covidových omezení či tři kardiacká křesla. Již podruhé jsme využili grantu Stromy v rámci nové výsadby v areálu nemocnice a areálu bytového fondu nemocnice,“ uzavírá ekonomický náměstek nemocnice Zdeněk Luxík.

