V neděli jsme si udělali vlakem výlet do Úštěku, který si dělá reklamu, že je „Perla českého středohoří“. Popravdě se nám z vlaku ani nechtělo vystoupit.

Udělali jsme si výlet do Úštěku, z vlaku se nám ani nechtělo | Foto: Linharovi

Vzpomněli jsme si, jak jsme v loňském roce marně hledali ve městě restauraci, ve které bychom mohli poobědvat. Od místních jsme se dozvěděli, že ve městě žádná není. Ale hlavně, že tam stále mají ulici Pionýrů. Město je ošklivé a špinavé, nikde nic, jen halda zaparkovaných aut. Městský úřad do ničeho neinvestuje, jako by se ve městě zastavil čas. Škoda, takové by to bylo krásné městečko, měli by se úředníci se starostou jet podívat kousek za Děčín, za severní hranici, jak by takové městečko mohlo vypadat. Bylo nám to moc líto.