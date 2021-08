Všichni táborníci byli rozděleni do deseti oddílů. Tyto oddíly pak byly zařazeny do tří kategorií - mladší (roč. 2011 – 2015), střední (roč. 2009 – 2012) a starší kategorii (roč. 2005 – 2010)

Na Sůváckém táboře byl opět ustanoven i speciální oddíl, který tvořili judisté z JC LITOKAN Litoměřice. Ti měli program celého tábora uzpůsobený tak, aby jim umožňoval mimo táborovou činnost i každodenní dvoufázový trénink, věnovaný jednak zvyšování „fyzičky“ ale i zdokonalování bojové techniky.

Dopolední program byl většinou tvořen etapovou hrou na pro všechny stejné téma „Sůvácký časolet“. Náplň jednotlivých etap a soutěží pak byla uzpůsobena věkové kategorii dětí.

Jak už je pro Sůvácký tábor samozřejmostí, etapová hra byla doprovázena i vizuálními prvky – oblečením jednotlivých účastníků do oděvů z časových období, která jsme s naším časoletem navštívili. Takže jsme se zde mohli setkat s pralidmi, návštěvníky z vesmíru, dinosaury, indiány, piráty, Egypťany, Římany či Řeky z antiky, rytíři a princeznami, Vikingy a Kelty.

Do jakého časového období se následující den podíváme, o tom rozhodoval náš časolet, který však musel být řádně rozpohybován, a když se konečně rozsvítil, skleněná kulička nám udala směr, do jakého období se vydáme. Každá etapa pak byla uváděna malým divadýlkem. Největší úspěch mělo asi hned to první, kdy se nám z vajíčka vylíhl malý dinosaurus.

Po obědě pak všichni dodržovali polední klid, během něhož probíhalo zpívání s kytarou, nebo byl otevřen táborový bazar, kde si děti mohly za táborové peníze „Sůváky“ koupit něco sladkého, některý z rukodělných výrobků či různé drobnosti od sponzorů tábora. Oblíbenou nabídkou bazaru se pak stalo aibrush tetování a malování na obličej, na které se stály fronty.

Odpolední činnost, se odehrávala především ve stínu lesa s malými výlety do překrásného blízkého okolí – na vodopády, k bunkrům či do lesního divadla. Civilizaci jsme se pokud možno, díky epidemiologické situaci dle doporučení hygieniků, vyhýbali, takže na koupaliště v Chřibské jsme se dívali jen zdálky a raději využívali dva táborového bazény.

Deštivé dny, večery a volné chvilky pak byly ve znamení ručních prací, na které se náš tábor specializuje (různé druhy batiky, savování, malba na textil, drátkování, zažehlování, plackování, pletení náramků z provázků a paracordu, výroba náušnic a letošní novinky – linoritu, kterému se věnovali především ti starší atd.), diskoték, sezení u ohně s kytarou, opékání buřtů či táborového sportování.

V polovině tábora, v rámci etapové hry, kdy jsme se dostali do éry zlatokopů, nás navštívila Ing. Šárka Melmuková (vicemistryně světa v rýžování zlata), která i se svou dcerou „Rézi“ (medailistka z mistrovství světa juniorů v rýžování zlata), nás učily, jak správně kroužit s rýžovací pánví. Zkusili jsme nejprve rýžovat falešné zlato (nakapanou mosaz) a ti nejšikovnější pak rýžovali i opravdové zlatinky. Zájemci pak zkoušeli rýžovat i český granát ze zeminy z okolí Podsedic. Své úlovky si pak zavěsili na krk v malých skleněných lahvičkách.

I letos navštívil náš tábor „Štefan zo Slovenska“, který opakovaně přelétával se svým strojem nad táborem a shazoval táborníkům sladké pozdravy.

Čekaly nás i celodenní výlety. Starší táborníci se na první vypravili do Doubice. Další výlet čekal střední a poté i starší kategorii směrem do Kytlice na Lesní rybník, kde mimo koupání byl pro ně připraven i nefalšovaný buřtguláš.

Předposlední den pak byl ve znamení hledání pokladů a vyhlašování výsledků - jak etapových her a úklidů tak i např. nejlepších táborníků. Diplom s malou sladkostí a drobným dárkem si tak odnesli všichni zúčastnění. Celý náš pobyt jsme pak zakončili křestem nových oddílových vedoucích a slavnostním táborákem.

S takto nabitým programem nebylo divu, že dva táborové týdny tak rychle utekly. Za to patří velký dík všem účastníkům a především dospělákům na táboře a v neposlední řadě i příznivcům a sponzorům našeho tábora jak z řad rodičů, tak i firmám z našeho blízkého okolí.

Táborový program se mohl uskutečnit i díky podpoře měst Litoměřice a Lovosice a také Ústeckého kraje, za což jim patří od všech zúčastněných velké poděkování.

Dle ohlasů účastníků i jejich rodičů můžeme konstatovat, že se letošní Sůvácký tábor opět povedl a nezbývá nám nic jiného, než se těšit na další rok.

Martina Ratajová