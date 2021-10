Nejúspěšnějším příspevkem minulého týdne v rubrice Čtenář reportér byla fotoprocházka okolo zimního stadionu v Lovosicích.

Co je nového v Lovosicích: procházka okolo stadionu | Foto: Lenka Prošková

V rámci pravidelného seriálu co je nového jsme se tentokrát vypravili do Lovosic a prošli jsme se okolo zimního stadionu. Podívejte se na fotografie na webu Litoměřického deníku a podívejte se, co je v této části města nového.