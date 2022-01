Bujaré oslavy konce roku se nevyhnuly ani našemu zařízení. Každý, kdo vešel do jídelny, která byla slavnostně vyzdobená barevnými fáborky, lampionky a balónky, si v duchu zavzpomínal na doby, kdy se většina lidí sešla u televize a nechala se bavit estrádním programem. Při pohledu na stoly, plné dobrot se všem přítomným objevil úsměv na tváři. Každý si mohl vybrat na co měl chuť, na výběr bylo sladké cukroví, slané brambůrky a všemi oblíbené chlebíčky. K pohoštění se podávala káva nebo čaj s rumem. Aby byla zábava ještě velkolepější, přišel nám zahrát na harmoniku pan Materna, kterého si naši uživatelé velice oblíbili. Neúnavně hrál známe písničky, při kterých si mnozí zazpívali. Těm, kterým se do zpěvu moc nechtělo alespoň podupávali nohou do rytmu.