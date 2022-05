Toto velkolepé finále, kam se tanečníci museli probojovat přes regionální a zemská kola, kde se vždy umístili v prvních 3 místech, bylo nabité velkou konkurencí top 16 choreografií z celé ČR, které postupovaly z ještě nabitějších předkol. Děti se vybičovaly k parádnímu výkonu a porota, mimo jiné v mezinárodním složení, tak malé tanečníky ohodnotila 3. místem a děti do Litoměřic přivezli titul 2. vícemistrů ČR 2022 ve své kategorii. Pro malé tanečníky to však nekončí… Mají před sebou ještě velké finále Mia Dance v pražské Lucerně, kam si vytančili postup se semifinálového kola.

Další želízka v ohni máme v kategorii juniorů, kde litoměřičtí tanečníci DMC vybojovali postup na MČR Taneční skupiny roku z bronzové pozice mistrovství Čech a o uplynulém víkendu si vybojovali nominaci na Světový šampionát v Maďarsku WDA, který se uskuteční v polovině června. Dále naše juniory čeká velké finále Taneční skupiny roku a taktéž celorepublikové finále v Lucerně Mia Dance. Napilno bude mít i juniorská přípravka DMC - Movement, která si vytančila postup z 2. místa taktéž do Lucerny.

„Po dlouhé době mohou děti dělat to, co mají rádi a co je baví a je to na nich vidět pokaždé, když jdou na plochu, a tak to má být a doufáme, že to tak již zůstane“, sdělila trenérka Lenka Špačková Janečková.

Lenka Špačková Janečková