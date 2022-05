Dne 6. května jsme se my, žáci z litoměřické základní školy U Stadionu, zúčastnili akce „Ukliďme Litoměřice”. V rámci Dne Země se většina tříd 2. stupně vydala ven do ulic města, aby je uklidila. Vyzbrojeni rukavicemi a pytli jsme vyrazili bojovat s odpadky. Třídy II. stupně posílila i třída druháčků (2. A), která se vydala do okolí 7. ZŠ. Třída 7. A prošla Dykovu ulici a Březinovu cestu a 8. A uklidila sídliště Kocandu a Jiráskovy sady. Žáci z 8. B se zaměřili na úklid parkánů a 8. C postupovala podél železniční trati směrem k závodu TIMO. Střelecký ostrov obsadila 9. C a nakonec my, třída 9. A, jsme prošli podél trati k hornímu nádraží až na Mostnou horu. Celou akci provázela pohodová nálada a zájem o pomoc životnímu prostředí.