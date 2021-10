Kromě doplnění energie jsme se pokochali pohledem do vnitrozemí. Lovosice jsme měli jako na dlani, v dáli byl bidět Říp a Hazmburk.

Zajímavým místem na výlet je Lovoš. Cest jak se dostal na vrchol je několik, my se vydali od Lovosic. Cestou jsme potkali několik turistů, jednu srnku a nespočet zelených turistických značek, které vás bezpečně zavedou až ke kýženém cíli. Osvěžovna na vrcholu měla otevřeno a párek, pivo a limonáda přišly vhod.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.