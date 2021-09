Jako "trhovkyně" naprosto převažovaly ženy, a tak jsme se jedné dvojice zeptali proč jsou tady. Sourozenecká dvojice paní Kinštová a Novotná z obce Klapý a města Lovosic: „Tak hlavně se potřebujeme zbavit již nepotřebných textilních (vlastních i dětských) věcí. Tržnice je místěná v ideálních prostorech, je zde i občerstvení, milí nakupující litoměřičáci a nakonec krásné slunečné počasí. Nikomu to neříkejte, ale občas si potřebujeme odpočinout i od dětí i manželů".

Výhodou tržnice je její dlouholeté a tradiční umístění v samém centru Litoměřic. Proto je oblíbená trhovci a nemohou ji minout ani náhodní návštěvníci.Na trhu byla k vidění hlavně "klasika" - nadbytečný textil, hračky, knihy, praktické věci do domácnosti, užitková keramika, drobné starožitné předměty ale nejenm ty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.