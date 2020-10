„Jde o platan javorolistý, rychle rostoucí strom, který doplní stávající zeleň,“ uvedla Lenka Neumannová z Modrého zahradnictví. „A nejen stávající, ale i tu chybějící, protože nám v posledních čtyři stromy odešly,“ vysvětlila důvod tohoto počinu ředitelka ZUŠ Dominika Valešková. „V Praze prý mají Beethovenův platan, no a my teď máme „Zuškový“,“ dodala s úsměvem. Obě pak vzrostlý platan vysadily. Pomocníků měly dost – ruku k dílu přiložila vlastně většina z několika desítek účastníků slavnosti, děti, kantoři i rodiče.

A nebyla by to ZUŠka, aby strom do života neuvedla po svém - výsazu totiž předcházelo hudební a scénické vystoupení. Spolu s učiteli je připravili žáci a studenti akordeonového, violoncellového oddělení i dramatického oboru.

Pro ZUŠ byla první veřejná akce od startu nového školního roku, který začal stejně jako na základních školách.

Miroslav Zimmer