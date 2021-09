FOTO: Lesy na Litoměřicku nabízejí krásnou podívanou i chutné plody

Co Čech, to houbař. Jít do lesa na houby je pro mnoho z nás rituálem, bez kterého bychom si nedokázali představit letní a podzimní soboty, neděle i dovolené. Pokud jste zatím na houbařské úlovky neměli štěstí, můžete se pokochat alespoň fotkami vášnivého houbaře Pavla Diviše.

Houbařské úlovky. | Foto: Pavel Diviš