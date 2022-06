Za finanční podpory Nadace ČEZ bylo v areálu nemocnice zřízeno nové multifunkční hřiště. Při příležitosti jeho slavnostního otevření se odehrál turnaj pacientů v nohejbalu. Za hlasité podpory fanoušků si sportovního klání užilo deset týmů, které se utkaly o „věčnou čest a slávu“.

Poslední květnový pátek se v Multicentru konal Odborný workshop na téma ochranných léčeb, kterého se zúčastnili zástupci psychiatrických nemocnic, policie, okresního i krajského soudu, probační a mediační služby, ministerstva spravedlnosti a dalších subjektů. Diskutující se zabývali ochranným a detenčním řízením, metodikou soudů a především se domlouvali na systematické spolupráci jednotlivých složek.

První červnová sobota, a to již podesáté, patřila Dni NE!závislosti. Setkání abstinentů, kteří v minulosti absolvovali v Beřkovicích léčbu závislosti, se kvůli pandemii konalo po třech letech. O to více si všichni účastníci (bývalí pacienti, terapeutický tým i současní pacienti) na akci těšili. Po přivítání na svých odděleních se všichni přesunuli do Multicentra. Zde byli abstinující oceněni certifikátem, špendlíkem a magnetem se symbolem Dne NE!závislosti. Nedílnou součástí slavnostního dne bylo divadelní představení současných pacientů nacvičené v rámci dramaterapie. Celá akce se velice vydařila také díky finančnímu přispění tradičního partnera, Nadačního fondu Kalich.

Hornobeřkovičtí tím ale zdaleka nekončí a připravují a realizují další a další projekty, jako např. Beřkovické léto, Divadlo a film nám pomáhá, revitalizace parku, postupná přestavba a modernizace jednotlivých oddělení atd. Všechny tyto projekty jsou finančně nákladné, a proto velice děkujeme všem partnerům (obce a města, soukromé subjekty, nadační fondy atd.), kteří nám s jejich realizací pomáhají. Ale o tom zase příště.

David Vačilja

