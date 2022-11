Netradiční prohlídka za svitu svíček s oživlými strašidly a hrami pro děti. I tak by se dala charakterizovat sobotní akce v Terezíně. „Bylo to naprosto skvělé. Moc jsem si to užila. Líbilo se to i dětem. Byla to fajn akce," sdělila jedna ze spokojených návštěvnic.