Josef Dáňa měl smolný začátek, ke dvěma vítězstvím v základní skupině další nepřidal. V eliminacích dostal silného soupeře a vypadl v prvním boji vyřazovacího pavouka. Matěj Procházka se dostal po třech vítězstvích mezi 16 nejlepších šermířů turnaje, ale ač se snažil, jak mohl, na postup do osmičky to nestačilo. K největším překvapením turnaje rozhodně patřil výkon Karla Koláře. Čerstvě desetiletý šermíř v září ještě nevěděl, co to šerm vůbec je. Přesto se trenéři dohodli, že ho pošlou na zkušenou. Karel byl naprosto neuvěřitelný. Mezi své soupeře vletěl bez jakékoliv bázně. Tři vítězství v základní skupině byla zcela nečekaná, jako bonus přidal ještě jedno v eliminacích. Přítomní trenéři z ostatních oddílů žasli nad technikou mladičkého kordisty. Vždyť porazil šermíře, kteří se pohybují po planších i dva roky. Úžasné 10. místo na prvním turnaji v životěje mimořádným úspěchem.

„Trojice našich mini žáčků spolu tvoří výborný tým. Věřím, že jejich výkonnost poroste každým turnajem a na jarním mistroství ČR budou kluci hodně vidět,“ doplnil předseda oddílu Jaroslav Stehlík.

Odpoledne se do bojů zapojily mladší žákyně. Turnajová nasazená čtyřka Valentýna Růžičková, osmička Alžběta Dvořáková a Emma Černá, která se celý rok trápila se zdravotními problémy. Největší neznámou bylo, jak se povede Emmě. Po dlouhé rekonvalescenci začala opatrně,předvedla však neskutečnou efektivitu svých akcí. Vstupy do šermířských příprav zakončených dokonalými předbody byly zcela bezchybné. Klidným hrotem likvidovala cirkulace čepelí těch nejlepších šermířek. Směle porazila i českou jedničku Vysloužilovou z SC Praha. „Emma jela na turnaj se skromným cílem. Ověřit si, zda může šermovat na turnajích naplno. Byl z toho nakonec fantastický výsledek,“ radoval se trenér. Finálová osmička a konečné šesté místo je aktuální nejlepší výsledek talentované šermířky.

Druhou litoměřickou šermířkou ve finálové osmičce byla Alžběta Dvořáková. Do turnaje nastoupila zcela famózně. S pěti výhrami si bezproblémově zajistila postup do eliminací. Za ní skončily i závodnice z Polska a Slovenska. Alžběta v cestě mezi poslední dvě šermířky na turnaji předváděla, jak vyspělá je závodnice. Svou pečlivostí, kreativitou a ledovým klidem si získávala obrovský respekt. V boji o zlato nastoupila proti české jedničce Johaně Vysloužilové. Ve finále předvedla vůbec nejlepší výkon celého dne apo většinu souboje byla lepší šermířkou. Nakonec to (zatím)na první místo nestačilo a Bětka brala zasloužené stříbro.

Turnaj se Slavoji povedl. Lepší vstup do nové sezóny si mladí litoměřičtí šermíři nemohli přát.

Jaroslav Stehlík

