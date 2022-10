„Po oba dva dny lze uchopit do ruky cep a vymlátit na mlatu zrno, které následně „fukar“ vyčistí od plev. Věnovat se budeme také zpracování lněného stonku na vlákno, jeho lámání na mědlici nebo česáním na vochlovací stolici. Seznámíme vás také s tím, jakým způsobem si lze stočit provázek na jednoduchém provaznickém stroji. V místní muzejní teplovzdušné sušárně zažijete sušení ovoce a povídání o tradičních ovocných odrůdách Českého středohoří. Areálem muzea zavoní nejen křížaly, ale také čerstvě napečené buchty nebo placky. Při ukázce stloukání másla objevíte souvislosti mezi odstředivkou, máselnicí a mlékem. Poznávejte, co mají společného a k čemu slouží parní lokomobila a stabilní stroje. Ve mlýně Týniště čp. 27 roztočíme vodní kolo a zájemci si mohou vyzkoušet mletí mouky na kamenném ručním mlýnku. V národní škole vás z krasopisu vyzkouší přísná paní učitelka. Pro rodiny s dětmi připravujeme stezku plnou her a úkolů,“ zve na pestrý program do muzea Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.