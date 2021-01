/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek bylo velmi zajímavé datum. 21. den 21. roku 21. století. Jak tento ten trávili žáci a učitelé 7. ŽŠ Havlíčkova v Litoměřicích? Podívejte se na fotografie

Jak žáci a učitelé trávili 21. den 21. roku 21. století v Litoměřicích. | Foto: 7. ŽŠ Havlíčkova, Litoměřice

Přípravná třída, první ročníky a druhé ročníky tento den prožily stejně jako generace před nimi, tedy ve škole. Ostatní ročníky tento den prožily novodobě - on-line výukou. I když je to pro nás všechny náročné a dlouhé, tak to zvládáme skvěle, podzimní „zkouška” byla úspěšná. Teď už každý žák umí v 8:00 zapnout kameru s mikrofonem a dopoledne strávit v on-line světě a to se také počítá.

Jaké to asi bude za 100 let?