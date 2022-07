Ve čtvrtek panovaly na severu Čech vysoké teploty, celé Žernoseky byly zalité sluncem, před kterým se každý schovává do stínu nebo do bazénu. To ale neodradilo necelé dvě desítky dobrovolníků, kteří se účastnili akce „Ukliďme si naší obec“. Za to jim patří palec nahoru a velké poděkování.