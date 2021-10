Tentokrát jsme se v fotoaparátem v ruce vypravili do Račic. Tato obec je známá i díky rozsáhlému sportovnímu areálu. V obci se nachází celá řada zajímavých míst, ale také dětské hřiště nebo hasičárna.

Co je nového v Račicích: dětské hřiště, hasičárna nebo cyklostezka | Foto: Lenka Prošková

Prohlédněte si fotografie a podívejte se, co je nového v Račicích na Litoměřicku.

