"Bylo to takové poohlédnutí do minulosti i do toho, co bude.Skladby, které jsme s ním zpívaly, a zároveň i ty, které dnes mělypremiéru, třeba Maierovo "Maggio" nebo lidovou "U panského dvora" varanži Pavla Šimberského," uvedla k repertoáru Dominika Valešková.