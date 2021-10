Nedávné Josefínské slavnosti přilákaly do Terezína tisíce lidí. Kromě historického tržiště mohli příchozí vidět také dvě bitevní ukázky. Zejména ta večerní, po setmění, měla své kouzlo. Za fotografie děkujeme Jindřichu Seifertovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.