Při jeho letošním česko-slovenském turné to bude jeho jediná zastávka v Ústeckém kraji. Předprodej vstupenek je k dispozici online na www.kulturaroudnice.cz nebo v Informačním a dopravním centru Podřipska. Legendární a celosvětové uznávaný trumpetista a skladatel Laco Deczi žije již mnoho let v USA, pravidelně ovšem přijíždí na turné po Česku a rodném Slovensku. Od svého vstupu na profesionální hudební scénu před více než padesáti lety byl Laco Deczi jejím enfant terrible a punc výjimečnosti mu zůstal dodnes. Navzdory tehdy převládajícímu West Coast jazzu začal prosazovat explozivní hard bop podle svého velkého vzoru Clifforda Browna. Tento styl později spojil do působivé symbiózy s elektrickou jazz-rockovou fúzí Milese Davise, v jejímž duchu se odvíjí Decziho hudba dodnes. Je žákem slavného Carmella Jonese. Hrál s vynikajícími světovými muzikanty, jako jsou například Junior Cook, Bill Watrous, Dave Weckl a Elvin Jones. www.lacodeczi.com