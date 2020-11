Farmářské trhy v Litoměřicích lákají na čerstvý vzduch a potraviny

Čerstvá zelenina, ryby, maso, různé druhy chlebů, srdce z perníku či nepřeberné množství koření. To a mnohem víc nabídly v pátek 13. listopadu v Litoměřicích farmářské trhy, které pravidelně každý pátek od 7 do 13 hodin probíhají na Tržnici Felixe Holzmanna v Litoměřicích. A to i v době vládních protiepidemiologických opatření, která jsou zde dodržována.

Farmářské trhy v Litoměřicích. | Foto: Radim Tuček