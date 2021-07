Nejstarší hudební festival s Dvořákovou hudbou na světě nabízí od června do října v 6 krajích, 25 městech a obcích na 40 koncertů. Jejich společným jmenovatelem je nestárnoucí a stále vyhledávaná hudba z pera velikána české i světové hudby Antonína Dvořáka. Ta zazní v různých úpravách a aranžích v podání profesionálních sólistů, komorních souborů, ale třeba i v recitačním doprovodu známých hercův tradičních i méně obvyklých prostorech. To vše v roce 180. výročí narození zmiňované skladatelské ikony.Svým uměním posluchače potěší například flétnista Jiří Stivín, swingoví Prague rhythm kings, herci Jan Čenský a Jan Štastný, hudební skladatel, malíř a pedagog Vladimír Franz, zpěvačky Monika Načeva či Lucie Hilscherová, pěvec Roman Janál, varhaník Aleš Bárta, uskupení Prague Vivaldi ensemble a mnoho dalších. Dramaturgie festivalu je svědectvím, že Dvořákova hudba dávno není výsadou jen klasického repertoáru, ale stává se inspirací a výzvou k nových pojetím také u žánrů, jakými jsou folk, jazz, rock či lidová písňová tvorba. Nejen Dvořákovo dílo však zazní z koncertních síní či netradičních prostor, ale bude rovněž obohaceno hudebním výběrem dalších tvůrců a skladatelů.

„VAŠE LÉTO S HUDBOU“, tak zní slogan na našich plakátech, v katalozích, na webových stránkách a sociálních sítích, který bude posluchače provázet po celou dobu letošního Dvořákova festivalu. Ke 180. výročí narození Antonína Dvořáka tak přinášíme nabídku využití volného času o prázdninách a dovolených spojeného s cestováním a kulturou. Představit lákavý program s hudbou různých žánrů spojený s návštěvou našich známých i méně známých památek je cílem našeho snažení, které spočívá v podpoře kultury a cestovního ruchu,“ přibližuje poslání festivalu jeho ředitel Jakub Hrubý a dodává: „Velké poděkování patří organizátorům v jednotlivých městech, a to především starostkám a starostům partnerských měst a obcí, bez kterých by se festival nemohl uskutečnit. Obdivuhodná je jejich odvaha, že se nebáli zapojit do realizace Dvořákova festivalu v této pandemií poznamenané době. Velké díky si rovněž zaslouží jednotlivé kraje, které festival finančně podpořily.“Jedním z obzvláště atraktivních míst se 26. června stane kaple na zámku Sychrov, kde mocnou atmosféru vykouzlí svou hrou jeden z nejúspěšnějších českých varhaníků Aleš Bárta společně s pěveckým přednesem barytonisty Romana Janála. Posluchači si vedle Biblických písní A. Dvořáka vychutnají poslech varhanních opusů např. od B. M. Černohorského, J. Pachelbela, J. S. Bacha nebo L. Sluky.

Mezi dalšími lákadly stojí za zmínku mimořádný koncert v rámci Svatovítských varhanních večerů, na němž zazní Dvořákův skvost, a to Mše D dur (Lužanská). Během večera v majestátní Svatovítské katedrále vystoupí 6. července Pražský katedrální sbor se svými sólisty, pod taktovkou Josefa Kšici.Program doplní Bartholdyho Sonáta č 1. f moll a varhanní improvizace Přemysla Kšici. Koncertu udělil svou záštitu kardinál Dominik Duka.Jednou z výkladních skříní tohoto ročníku bude o čtyři dny později komponovaný pořad na oslavu A. Dvořáka. Herec Jan Čenský zarecituje básně na dvořákovské motivy za zvuku varhan, za nimiž usednevynikající Aleš Bárta. Program s názvem Laudatio pro Antonína Dvořáka se odehraje 10. červencev jedinečném prostředí okouzlující katedrály Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory. Vedle dvořákovského výběru (Preludia a Fuga D-dur a G-dur , Slovanský tanec, Symfonie „Z nového světa“) zazní ukázky díla L. Boëllmanna, F. Mendelssohna-Bartholdyho či L. Janáčka.Program bude reprízován 30. července v Kostele Nanebevstoupení Páně ve východočeském Josefově.To Křišťálový koncert potěší obyvatele a návštěvníky severočeského města Hejnice odpoledne 1. srpna. Zdejší Basiliku Navštívení Panny Marie rozezvučí působivá trojkombinace – varhany, trubka a zpěv. Za varhany usedne Přemysl Kšica, na trubku zahraje Ladislav Kozderka a svůj baryton předvedeředitel festivalu Jakub Hrubý.

Třešničkou na dortu 63. ročníku se stane Děkovný koncert k příležitosti 1. výročí obnovení Mariánského sloupu, a to 14. srpna v Týnském chrámu v Praze. Hráči České filharmonie v uskupení Prague Vivaldi Ensemble připraví program k výročí 280 let od úmrtí A. Vivaldiho. Chybět nebude ani Dvořákova píseň Ave Maria a recitační doprovod herce Jana Šťastného.Jako Pocta skladateli J. B. Foerstrovi, od jehož úmrtí v květnu uplynulo 70 let, vystoupí 29. srpna v pražském kostele sv. Vojtěcha Foerstrovo komorní pěvecké sdružení spolu s Pražským ženským sborem a barytonistou Romanem Janálem. Právě na tomto místě působil v letech 1874–1877 Antonín Dvořák jako varhaník.Mimořádnou oslavou jména Antonína Dvořáka se pak stane koncert v kostele sv. Štěpána, který se odehraje 8. září v den Dvořákových narozenin. Kostel je se skladatelem spojen tím, že se zde roku 1849 oženil. Na programu budou fragmenty z jeho díla a dále varhanní melodie z pera Josefa Suka a hudba J. B. Foerstera. Na varhany zahraje Petr Hostinský. Zvláštním hostem bude vysokoškolský pedagog, malíř a hudební skladatel Vladimír Franz, který přiblíží život a dílo skladatelské legendy.Dvořákův cestovní pasDoprovodným projektem festivalu je tzv. Dvořákův cestovní pas. Pas a kupóny na zvýhodněné vstupy do mnoha zajímavých turistických míst či atrakcí regionu (muzea, galerie, divadla, hrady, zámky, turistické zajímavosti) mají platnost až do konce září. Každý návštěvník obdrží k zakoupené vstupence na jakýkoliv z koncertů Dvořákův cestovní pas.

Barbora Dušková