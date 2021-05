Zajímavou akci pro rodiče s dětmi pořádá litoměřický dům dětí a mládeže.

Kouzelný les, akce DDM Rozmarýn | Foto: DDM Rozmarýn Litoměřice

Až do 2. května probíhá na Střeleckém ostrově v Litoměřicích zábavná hra pro rodiče s dětmi s názvem Čarodějný les. Jde o deset úkolů a devět indicií, které slouží jako přísady do lektvaru Štěstí: Recept lektvaru, tedy všechny jeho přísady společně se svým jménem, příjmením, přezdívkou a věkem pošlete na tel č. 602 589 901 Ilena Vančová. Veškeré obdržené SMS se správným složením kouzelnického lektvaru budou zařazeny do slosování o deset balíčků. První stanoviště se nachází u workoutového hřiště za letním kinem.