V pátek 8. září večer uvede ČT Art v premiéře dokument filmového režiséra Jiřího Vondráka, rodáka z Litoměřic.

Jiří Vondrák, Sláva Janoušek a Josef Klíč na natáčení | Foto: se svolením Jiřího Vondráka

Jako první uvede ČT Art film k sedmdesátinám báječného písničkáře Slávka Janouška. Pořad se jmenuje Slávek Janoušek – Tohle je vzkaz a začne 8. září od 22.30 hodin.

Jiří Vondrák tak zve na autorský dokument o zatím posledním Beatovém festivalu loni ve Velkém sále legendární pražského sálu Lucerna.

„Natáčení filmu o Slávkovi bylo pro mě jedním z nejpříjemnějších. Skvělý štáb, respondenti dost milí a vstřícní. Přišel i básník Jiří Žáček a kolega Samson Lenk plus Pepa Klíč… A z filmu to je bezesporu dost dobře cítit, myslím i vím, že to dosti ocení i naši diváci,“ věří režisér.

Slávek Janoušek - Tohle je vzkaz Zdroj: YouTube.com/Slávek Janoušek

Příběh populárního písničkáře Slávka Janouška je příběhem dosti obyčejného písničkáře, který ovšem rád a přitom skvěle píše dosti neobyčejné písničky. Třeba ty z báječného a úspěšného alba Kdo to zavinil? Tedy člověka, který věcem a vztahům přiznává jejich původní smysl a důležitost. Myšleno vztah k rodičům, k dětem i ke svým přátelům.

Jubilant Sláva Janoušek zkrátka sice neprošel žádnými životními turbulencemi a přitom - anebo možná právě proto - je jeho osud zajímavý a sledování hodný… A jeho písničky zajímavé a pestré, prostě vždy pozornosti hodné. I já je mám trvale dost rád.

Československý beat - festival potřetí a naposledy

První festival beatových kapel se konal v pražské Lucerně v roce 1967, poté následovaly další dva ročníky, než byl projekt v době nastupující normalizace zakázán.

Obnova tradice nastala přesně po padesáti letech, kdy se v roce 2017 konal první porevoluční ročník, na který navázal o rok později další večer. Do třetice se koncert uskutečnil v říjnu 2022, 55 let od prvního beatového festivalu. A stejně jako v 60. letech, i tentokrát se jedná o třetí i poslední večer ve společnosti předních beatových kapel. Během večera zazněly populární písně Válka je vůl, Kuře v hodinkách, Má vlast, Medulienka a další.

V dokumentu režiséra Jiřího Vondráka účinkovali: Cadillac, Synkopy 61, Prúdy, Flamengo Reunion Session, Precedens, Framus Five plus The Primitives Group.

Jiří Vondrák a Radek Strnad