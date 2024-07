V období od 6. do 20. července pomohli dobrovolníci z Ukrajiny, Belgie, Španělska, Francie a Česka obnovit a udržovat hlavní pevnost města Terezín, jejíž historie sahá až do 18 století. Dobrovolnický projekt byl organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a Terezín – město změny.

Město Terezín hostilo 12 dobrovolníků z Ukrajiny, Belgie, Španělska, Francie a Česka, kteří přijeli pomoci obnovit takzvanou Hlavní pevnost města Terezín. Dobrovolníci se zároveň dozvěděli o celé historii města Terezín, a to nejen o její nechvalně známé historii z 2. světové války, ale především o historii z 18. století, kterou partner projektu oficiálně představuje široké veřejnosti.

Dobrovolníci pomohli s údržbou podzemních chodeb pevnosti, odstranili zeleň z původního a funkčního vodního systému i původního opevnění a navíc si vyzkoušeli starat se o mini-zoo vojenského dvorku. Také zažili činnost v historické Jízdárně, kde za jejich účasti probíhal výcvik koní.

Workcamp přispěl k obnově části pevnostního systému a budov, k aktivnímu začlenění do života místních obyvatel, ale především návštěvníkům z celé Evropy, kteří začali tuto původní historii objevovat v posledních několika letech, právě díky činnosti sdružení. Projekt dále úspěšně stimuloval osobní rozvoj účastníků, jejich dovednosti v práci a vedení týmu a zvýšil jejich znalosti v oblasti péče o historické památky a naše dědictví po předcích.

Organizátoři workcampu Terezín – město změny dále naplánovali s dobrovolníky i mimopracovní aktivity – představení původní historie pevnostního města Terezín v anglickém jazyce. Prohlídka zahrnovala muzeum pevnosti, tajemné chodby s lucernami, živou ukázku života vojáků sapérů a dělostřelců z 18. století, ale i modernější muzejní expozici námořníků La Grace a zažili část vzdělávacího projektu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Taktéž Památník Terezín podpořil dobrovolníky vstupem zdarma do Malé pevnosti, kde je prezentován dopad 2. světové války a bývalý koncentrační tábor pro obyvatele židovského původu.

„Interkulturní program a celý letošní výsledek workcampu hodnotíme pozitivně. Po celou dobu probíhala účast místní komunity (administrativní i ostatní zaměstnanci) nejen při samotné práci, ale i skrze mezinárodní večeře, kdy jsme se my seznámili s kulturou letošních dobrovolníků a oni se seznámili s naší,“ řekla Vendula Bláhová, ředitelka sdružení Terezín – město změny.

„Pro mě je hlavním účelem workcampu pomoci místní komunitě, dozvědět se o jejím dědictví a seznámit se s některými jejich tradicemi. Jako Ukrajinka mohu říci, jak důležité je starat se o historickou část země. Protože historie, jazyk a kultura jsou prvky, které dohromady dělají z lidí a oblastí národ a zemi. V pozadí je toho přitom mnohem více. Workcamp mi dal příležitost vytvořit si silná pouta s lidmi, kteří mají různá zázemí. Cizinci ze včerejška se tak dnes stávají vaší rodinou. Protože po dobu dvou týdnů sdílíte vše s ostatními dobrovolníky – práci, domácnost, volný čas i zábavu. Je to skvělá příležitost dozvědět se o některých zvycích a kulturních zkušenostech od ostatních a podělit se o ty své. Někdy mohu workcamp přirovnat k jakémusi restartu mozku, kdy zapomenete na své problémy a vrátíte se do prostého života, kdy s jistotou víte, co máte během dne dělat, takže přestanete mít obavy o svou budoucnost nebo minulost, jste tady a teď, jste přítomni. Díky tomu můžete objevit skryté části sebe sama, nebo si všimnout toho, co jste už nějakou dobu ignorovali. A samozřejmě je to vždy velká radost a zábava, protože většinou jsou místní i dobrovolníci otevření, pohodoví, veselí a ochotní pomoci. Byl to můj první workcamp, ale vzhledem ke všem pozitivním zkušenostem určitě ne poslední,“ sdělila osmnáctiletá dobrovolnice Kateryna.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od roku 1991. Ve spolupráci s místními partnery je na letošní sezónu naplánováno 26 workcampů po celém území ČR. Zastoupeny jsou projekty na obnovu kulturně-historických památek, ekologii, pomoc místním komunitám a práci se znevýhodněnými lidmi a seniory. Do Česka takto každoročně přijíždí přibližně 300 zahraničních dobrovolníků z celého světa. INEX zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty do zahraničí.

Financování INEXu je vícezdrojové a závislé i na příspěvcích od individuálních dárců a firem.

Workcamp byl realizován v rámci programu Evropský sbor solidarity (European Solidarity Corps, ESC) a je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Dita Šváchová

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit