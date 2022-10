CK Slavoj Terezín a jeden nejmenovaný sponzor se rozhodli, že podpoří a pomohou. V minulém týdnu daroval zmíněný klub bikrosové kolo Kristiánu Hájkovi, nejmladšímu ze skupiny z domova. Podařilo se nám tak zajistit kvalitní sportovní vybavení zatím alespoň pro jednoho člena. Kristián tak může pokračovat v trénincích a dál rozvíjet svůj talent.

Bikrosový oddíl má základnu a bikrosový areál v Litoměřicích pod Bílou Strání. Tréninky pro děti od 6ti let probíhají každé úterý a čtvrtek od 17 hodin až do konce října. Každé úterý máme ještě minitréninky pro děti mladší 6ti let a to od 16:15 hodin. Během zimy navštěvují děti tělocvičnu a pokud počasí dovolí, tak se od dubna začíná opět jezdit na dráze.

Naše základna nyní čítá kolem 70 ti dětí od 3 let. Tréninky vede zkušený trenér Petr Soubusta. Bikrosový oddíl má v Litoměřicích již dlouholetou tradici. Členové, kteří se účastní závodů, dosahují krásných výsledků a reprezentují tak nejen město Litoměřice, ale celý Ústecký kraj.

V oddíle panuje přátelská atmosféra a nejen pravidelná setkání na trénincích sbližuje naše členy. Občas si společně opečeme buřty, uspořádáme brigádu, vyjedeme na výlet. Několikrát do roka pořádáme závody a to nejen v bikrosu, ale i cyklokrosu pro děti i dospělé.

Pokud vás tato cyklistická disciplína nějak oslovila, přijďte se na nás podívat na tréninky nebo na nějaký závod. Nejbližší závody budou Předvánoční cyklokros, který proběhne na bmx dráze a v jejím okolí v Litoměřicích. Jste srdečně vítáni.

M. Soubustová

Vedoucí bmx oddílu