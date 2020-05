Do přírody se smí! Na Litoměřicku vyrazte na houby

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) přichází v rámci kampaně Do přírody se smí! s nabídkou aktivity pro všechny, kteří mají možnost chodit do přírody. Do 4. května hledejte v přírodě jarní houby. Spousty jich rostou už nyní. A vzhledem k očekávanému suchu to jsou možná jediné houby, které letos uvidíte…

Houby. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Kovářová