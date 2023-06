S nevšedním kulturním zážitkem přišli do domu s pečovatelskou službou žáci 3. A lovosické základní školy Všehrdova spolu se svou třídní učitelkou Marií Havranovou. Pro místní seniory děti sehrály pohádku Jak Mojmír hledal štěstí. Pohádce nechyběl vtip ani ponaučení.

Děti z lovosické školy Všehrdova zahrály místním seniorům divadlo. | Foto: Marie Havranová

Žáci ve svých rolích poznávali a ukázali, že dobré a vlídné srdce na pravém místě je to, co bychom měli ve společnosti hýčkat. A právě to milí diváci náležitě ocenili potleskem.

„Měli jsme možnost vykouzlit našim občanům úsměv a přimět je chvilku zapomenout na starosti všedního dne. Můj velký obdiv mají samotné děti. To, jak se svých rolí zhostily, je úctyhodné. Jsem na ně náležitě pyšná. Velké poděkování patří také rodičům našich malých herců za pořízení překrásných kostýmů. Pevně věřím, že tato akce není poslední a brzy začneme plánovat naše společné setkání v příštím školním roce,“ uvedla třídní učitelka.

(mh)