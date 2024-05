Bývalé lesní divadlo v Přestavlkách léta chátralo a zelo prázdnotou. Dnes už je tomu ale jinak. Mladý truhlář, pan J. Medáček se rozhodl, že v bývalém lesním divadle vyrobí lavičky a stánky a bude zde pořádat akce pro děti i dospělé.

Divadelní guláš v Přestavlkách | Foto: Lenka Křížová

V sobotu 4. května se konala soutěž týmů z Přestavlk a okolí ve vaření guláše. Týmů se nakonec přihlásilo jedenáct. Zajímavé, že většinu účastníků tvořili muži. Ne nadarmo se říká, že když se muži pustí do vaření, je to koncert. Účast přijal i majitel vyhlášené restaurace v blízkém okolí, pan Honzajk se svými dvěma kuchaři. Takže konkurence byla velká. Ženský tým tvořily místní čarodějnice.

Zatímco dospělí vařili, děti měly možnost si vyrobit svoje vlastní krmítko pro ptáčky anebo si vybarvit zvířátka z překližky, které pro ně na laseru vyrobil místní kreativec, pan Adolf Kříž z Přestavlcké kreativní dílny.

Kdo soutěž vyhrál, není podstatné. Podstatné je to, že si všichni užili nádherného sobotního slunného dne v přírodě. A tak si říkám, že to s tou mladou generací není zase tak špatné. Přece jen dokážou vstát od všech těch tabletů, počítačů a mobilních telefonů a zorganizovat něco, co vytáhne lidi ze soukromé ulity, aby se potkali jinak, než jen přes messenger a whatsapp. A hlavně, aby byli spolu uprostřed přírody.

Lenka Křížová