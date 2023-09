Podpořme české zemědělce. Kupujme české výrobky. Vytvořme podmínky pro prosperující zpracovatelský průmysl. Tato výzva se nesla směrem k návštěvníkům veletrhu Zahrada Čech. Stalo se tak v neděli 10. září odpoledne v průběhu panelové diskuze zaměřené na téma Budoucnost českého ovoce a zeleniny, jejímiž hlavními účastníky byli čeští zástupci Evropského parlamentu a představitelé české zemědělské sféry.

Europoslanci debatovali na Zahradě Čech o budoucnosti českého ovoce a zeleniny | Foto: Aneta Břeňová

Panelové diskuze se zúčastnili europoslanec Alexandr Vondra jako člen Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP, dále europoslanci Veronika Vrecionová a Martin Hlaváček, oba členové evropského Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova EP. Nechyběli ani předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská, zástupce Asociace soukromých zemědělců Milan Hanč, předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík, zástupce Agrární komory ČR pro oblast Severní Čechy Otakar Šašek a ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Michaela Mokrá.

Diskutující se zaměřili na současný legislativní rámec EU týkající se zemědělství a možné budoucí výzvy. „Je třeba našim zemědělcům zjednodušit legislativu. Uvědomme si, že 60 procent legislativy se tvoří u nás a je zbytečně komplikovaná,“ upozornil europoslanec Vondra. Veronika Vrecionová v té souvislosti upozornila, že i drobné náměty na zlepšení mohou prostřednictvím europoslanců doputovat až do europarlamentu.

Jako příklad uvedla původně navrhovanou registraci všech slepic i v případě domácích chovů, kterou se na základě iniciativy českých europoslanců podařilo prosadit až od určitého množství kusů.

Dále panelisté diskutovali možnosti, které by pomohly českým producentům, kteří se jen těžko prosazují v obchodních řetězcích. „Od roku 2014 jsme přišli o 6 milionů ovocných stromů. Jako ZD Klapý jsme se s jablky do obchodních řetězců neprosadili vůbec, a to jsme je nabízeli za 9 korun za kilogram,“ poukázal na tristní situaci Otakar Šašek ze Zemědělského družstva Klapý a zároveň zástupce Agrární komory ČR pro oblast severní Čechy.

„Pokud nevytvoříme podmínky pro české farmáře, doplatí na to i akce typu Zahrada Čech, která nemůže úspěšně fungovat bez českých ovocnářů a pěstitelů,“ upozornila Michaela Mokrá, ředitelka MKZ Litoměřice, jež provozují i výstaviště Zahrada Čech.

Posledním námětem diskuze moderované Vladimírem Hronem, byly dotace do zemědělství, které mnozí navrhují na zrušení, neboť křiví trh.

Panelová diskuze o budoucnosti českého ovoce a zeleniny na veletrhu Zahrada Čech přinesla důležité nápady a perspektivy, jak podpořit české zemědělce a zajistit prosperitu pro místní zemědělský sektor. Tato událost představovala významný krok směrem k udržitelnějšímu a prosperujícímu zemědělskému průmyslu v České republice.

Aneta Břeňová

Městská kulturní zařízení v Litoměřicích