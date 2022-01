RETRO: Vodní kanál v Račicích slouží skoro 40 let. Závodili zde Synek i Dostál

Zapojit se mohl každý dětský domov a / nebo rodinná skupina z celé České republiky. Děti jednoho dětského domova vyrábí dárky pro další dětský domov. Z přihlášených domovů bylo vylosováno, kdo komu dárek posílá. Důležité při dárečkované bylo, aby dárek do dětského dorazil do Vánoc. Dárek nebylo třeba kupovat, mohly ho vyrobit děti z domova. Vše dopadlo na jedničku a dárky se do domovů dostaly v čas. Děti byly nadšené a vše fungovalo, jak má. „Možnost udělat malou radost někomu v jiném dětském domově, obdarovávat se a tím se mezi sebou propojit je moc hezká myšlenka. Zapojíme se letos celý dětský domov,“ říká k vánoční akci pro dětské domovy vychovatelka Eliška z DD Litoměřice. Co dále zaznělo z dětských domovů ke smyslu a iniciativě Dárečkované? „Máme pro vás dárek vyrobený z radosti a pro radost.“ „Jde o dobrý pocit, udělat někomu radost. „Udělat radost, překvapit.“ „Je to dobrý nápad, spojuje to děti i dospělé!“ „Smyslem je zpříjemnit Vánoce dětem i z jiných domovů.“ „Těšíme se na navázání nových kontaktů z dětských domovů, vyrobením dárků můžeme udělat radost dětem.“

Renata Majvaldová