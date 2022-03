Sdružení firem AŽD Praha a Edikt začalo 7. března revitalizovat železniční trať z Lovosic do České Lípy razantním nástupem plné mechanizace ve stanici Žalhostice. Jak nám sdělil stavbyvedoucí tohoto úseku s cílem v Úštěku Libor Štafl, zatím jde všechno podle harmonogramu zejména díky neobvykle příznivému počasí. A jak se změní stanice? Především se změní nástupiště. Budou dvě vnější dlouhá 90 metrů a umožní komfortní nástup do osobních souprav. K tomu, aby se provoz na trati zrychlil a zracionalizoval, budou sloužit také dvě dopravní koleje s kolejovou spojkou uprostřed stanice.

Radikální úpravou projdou oba staniční přejezdy na začátku a konci stanice. Vlaky se ve stanici budou častěji křižovat a tím poslouží i k operativnějšímu dopravnímu spojení z Lovosic do Litoměřic, Úštěka i České Lípy. Přepravu cestujících budou tak jako dosud budou zajišťovat České dráhy. S opravou železniční stanice se nepočítá. Revitalizace úseku do Ústěka má trvat do konce června. Cestující se do Lovosic a Litoměřic v současnosti přepravují náhradní autobusovou dopravou.

Ivan Sobotka

