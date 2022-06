Vážení čtenáři, reaguji na článek J. Balvína v Litoměřickém deníku pod názvem Tanky před domem, trouba Palach… Pamětnice J. Doležalová ohodnotila v besedě se školními dětmi Jana Palacha jako troubu, který svým činem nic nedokázal. Jsem také pamětnice a tato slova se mě velice dotkla. Vychází totiž z oficiální rétoriky 70.a 80. let, kdy komunisté Palachuv čin znevažovali a odsuzovali jej. Zároveň se však velmi báli jeho odkazu, což dokazovaly hlídky StB u jeho hrobu na Olšanech, odstranění pamětní desky a následně i násilné zpopelnění ostatků a přesun do Všetat. Nikdy nezapomenu, jak Palachova oběť otřásla svědomím všech slušných lidí. Vždyť i díky němu můžeme dnes žít v demokratické společnosti, kde každý může vyjádřit svůj názor. Ale když chybí morální kompas je lepší mlčet. P. Doležalová stírá svými slovy rozdíl mezi dobrem a zlem. A my nesmíme zapomínat, že se zlem se nemůžeme smiřovat. Kam to vede, to nám předvádí Putin každý den na Ukrajině.

Ivona Vodičková

Tanky před domem a trouba Palach. Pamětníci popsali školákům dějiny svýma očima