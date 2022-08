Jsme členky onko klubu VICTORIA Litoměřice - Liga proti rakovině, který letos oslaví 30 let od svého založení. „Naše členka Eva Musiolová v minulých dvou letech měla opět chemoterapii a chválila při setkání, jak je spokojená s přístupem MUDr. Dzivjakové a celého kolektivu a jejich lidským jednáním, přijala jsem to jako kladnou informaci. Celému kolektivu klinické onkologie nemocnice Litoměřice pod vedením MUDr. Magdalény Dzivjakové patří velké poděkování za opravdu profesionální přístup,“ oceňuje jejich postoj vedoucí Líba Žamberská.

Celé roky pořádáme přednášky a účastníme se seminářů pořádaných Ligou proti rakovině Praha a Aliancí žen po rakovině prsu Praha pro onko pacienty kde jsme informováni, jak se nás ujme sestra sepíše doklady a seznámí pacienta, co bude potřeba před zahájením léčby absolvovat - a lékař to upřesní a doplní. Já jsem pacientka 25 let a mohu posoudit, že je to většinou jinak.

V letošním roce jsem byla přeřazena do Litoměřic k MUDr. Dzivjakové a jaké překvapení, lékařka vysvětlí, jaký je nález, možnosti léčby, poradí pro co se rozhodnout, co léčba obnáší. Sestřičky jsou ochotné a vstřícné, se zájmem o pacienta. Takový skutečně naprosto profesionální přístup není příliš často k vidění. Ještě jednou všem velmi děkujeme za jejich péči.

Vděčné pacientky Eva Musiolová a Líba Žamberská