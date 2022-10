Celkem 79 účastníků z celé republiky, z toho 2 z Německa, se snažilo umístit své létající „talíře“ v co nejméně postupových hodech do celkem 18 „jamek“ ( do zvláště přizpůsobených košů) v pestrém plenéru pahorkatiny v regionu obce. Discgolfový sport i sportovní terminologií připomíná golf, je však méně náročný na vybavení, údržbu hrací plochy (hraje se víceméně na od majitelů propůjčených a pokosených pastvinách) a platí – tak jako u historicky staršího jamkového golfu – pravidla férové hry a tréninkové discipliny . A pozor – nehází se s „plážovými“ talíři, ale speciálně zhotovenými – na pomalý, střední i dlouhý let. V ústeckém kraji je celkem 6 DiscGolfParků – v Hlinné, Duchcově, Kadani, Teplicích, Ústí na Labem a v Oseku.