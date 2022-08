Pokud se domníváte, že řidičem je to právě tato osoba, tak jste na velkém omylu. Umím si představit, co by se stalo, kdyby po chodníku šla nevidomá osoba. Řidič vozítka, zhruba 55 let, v pracovním oděvu nějakého podniku – z vozítka křepce vyskočí, takřka vyběhne schody, poobědvá, obratně nastoupí a odjede.

Bohužel s arogancí vůči spoluobčanům se ve městě setkáváme často. Cílem tohoto příspěvku není na uživatele tohoto vozítka poslat městské policisty, ale přimět ho, aby se této absolutní arogance co nejdříve zbavil. V rámci ohleduplnosti k druhým a koneckonců i s nadějí, že on sám vlastním příkladem, ztrátou právě té arogance, udělá něco pro zlepšení vztahů mezi námi všemi.



Ivan Sobotka

