Rád bych se vám svěřil s krásným zážitkem, který jsem zažil se svými malými dcerami v severních Čechách. Minulý týden jsem vzal dcery do Děčína na výstavu o Harrym Potterovi. Na zpáteční cestě zpět do jižních Čech, odkud pocházíme, jsem zjistil, že od pravé pneumatiky našeho auta vychází nepříjemný zvuk. Čekalo nás ještě 200 kilometrů, proto jsme se rozhodl z bezpečnostních důvodů zajet do nejbližšího autoservisu, což byl autoservis Václav Lipš v Žalhosticích.